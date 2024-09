En confé­rence de presse, Frances a avoué avoie eu un excès de confiance lors de sa demi‐finale. Pour lui, c’est une belle leçon pour l’avenir.

« Au début du quatrième. Je veux dire, je me sentais bien, je retour­nais, j’ai tenu le coup faci­le­ment au début du quatrième. C’est parti, deux sets à un, on change. Oh, merde, je suis fort, je vais finir ce quatrième set, je vais être en finale. C’était ma façon de penser. Lors des matchs précé­dents, je pensais unique­ment à ce qu’il fallait faire pour gagner plutôt qu’à ce qui m’at­ten­dait poten­tiel­le­ment. Ce que je veux dire, c’est qu’avec l’année que j’ai passée et le fait d’être presque dans cette posi­tion favo­rable a changé la donne. Je pense que je me suis un peu préci­pité. C’est un peu nul, vrai­ment nul, mais je vais en tirer des leçons et je serai meilleur à l’avenir, c’est sûr »