Présente en tribunes du stade Arthur Ashe lors de la défaite de Coco Gauff contre Emma Navarro en huitièmes de finale de l’US Open, Serena Williams ne s’est pas montrée inquiète pour sa jeune compa­triote, auteure pour rappel de 19 doubles fautes et 60 fautes directes.

« J’ai l’im­pres­sion qu’elle a un bon service. Je pense qu’il peut évidem­ment être amélioré, mais elle est encore très jeune. Elle a le reste de sa carrière pour s’amé­liorer. Et je ne chan­ge­rais rien à son coup droit. J’ai vu beau­coup de coups droits inté­res­sants. Et écoutez, si vous avez confiance en ce que vous avez, conti­nuez à le faire et soyez confiant. C’est litté­ra­le­ment tout ce dont elle a besoin, c’est d’avoir confiance en elle. Il suffit d’avoir confiance en soi », a déclaré la légende dans des propos accordés à ESPN et rapportés par CNN.