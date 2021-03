L’UTS monté durant l’été 2020 est de retour à l’Académie Mouratoglou. La nouvelle étape aura lieu du 5 au 7 Avril à Sophia‐Antipolis et le casting est assez VIP puisque l’on connait 5 des 8 joueurs qui seront déjà présents. En effet, Tsitispas, Monfils, Bublik, Moutet, et Fognini ont dit oui. Ce qui promet déjà de belles batailles. Les 3 autres parti­ci­pants seront annoncés ulté­rieu­re­ment et ils devraient être du même niveau.