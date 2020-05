La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Toujours très attendu devant son public à Rome, Fabio Fognini réussissait sa meilleure performance dans la ville éternelle en 2018 avec un quart de finale (défaite face à Rafael Nadal). Sur son chemin, l’Italien avait battu Dominic Thiem au deuxième tour 6-4, 1-6, 6-3. Un match où le Transalpin avait été fidèle à lui-même en activant parfois le mode exhibition comme l’illustre ce point où il marche après un coup qui frappe la bande du filet puis enchaîne avec une amortie et un lob dos au filet. Du grand Fabio.