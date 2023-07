De passage chez nos confrères espa­gnols de Marca quelques heures après son magni­fique sacre remporté à Wimbledon face à Novak Djokovic en finale, Carlos Alcaraz a estimé que sa victoire ne marquait pas un chan­ge­ment d’ère dans la hiérar­chie du tennis masculin.

« Je ne pense pas, je ne pense pas parce que tant que Rafa et Djokovic joue­ront et seront actifs, il n’y aura pas de chan­ge­ment d’ère. Dans quelques années, lors­qu’ils pren­dront leur retraite et ne joue­ront plus, le débat pourra se poser à nouveau. Ce n’est pas le moment. J’ai gagné pour moi et pour mon équipe, pas pour ouvrir une nouvelle ère. »