Jannik Sinner a la banane.

En plus de s’être qualifié pour la troi­sième fois de sa carrière en quarts de finale de Wimbledon, suite à sa victoire ce dimanche face à Ben Shelton (6−2, 6–4, 7–6(9) en 2h10 de jeu), l’Italien a pris beau­coup plaisir sur le court numéro 1 où il gratifié le public de quelques coups dont il a le secret.

Interrogé après la rencontre sur sa bonne humeur sur le court, alors qu’il a à plusieurs reprises été vu en train d’échanger des sourires avec son équipe pendant la rencontre, le numéro 1 mondial a tenu à insister sur la notion de plaisir.

« Nous nous amusons beau­coup même lorsque nous travaillons. Nous travaillons pour ce genre de moments. Jouer ici du mieux que je peux. Tous les joueurs ont envie de faire le spec­tacle pour vous tous, non ? Si le match est très bon, tout le monde en profite. Nous essayons égale­ment de faire en sorte que cela se produise d’une certaine manière, mais nous devons aussi sourire. Nous devons égale­ment être enthou­siastes et heureux sur le court, ce qui est le plus important. »