Tatiana Golovin, consul­tante pour Bein Sports, ne mâche pas ses mots concer­nant le forfait qui a tant fait parler outre‐Manche ces derniers jours : celui d’Emma Raducanu en double mixte alors qu’elle était associé à Andy Murray pour le poten­tiel dernier match de la carrière de l’Écossais à Wimbledon.

Un crime de lèse‐majesté pour l’an­cienne 12e joueuse mondiale d’au­tant que la jeune britan­nique s’était engagée.

« Emma Raducanu n’était pas non plus favo­rite sur ce Wimbledon avait une chance extra­or­di­naire de pouvoir jouer le dernier match avec Andy Murray, alors qu’il aurait pu demander à n’importe qui d’autre. J’ai trouvé cela très dommage et même incom­pré­hen­sible qu’elle se retire. Alors, oui, elle a peut‐être eu mal au poignet mais elle est partie jouer en simple, cela veut dire qu’il y a des choses qui auraient pu être faites pour qu’elle puisse au moins rentrer sur le terrain avec Andy Murray. »