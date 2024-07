Qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon où il affron­tera ce jeudi le Finlandais Ruusuvuori, Stefanos Tsitsipas est revenu sur une polé­mique liée à une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours (voir ci‐dessous).

Accusé de sexisme ou encore de miso­gynie par plusieurs inter­nautes, le Grec a fait part de ses regrets lors d’une inter­view accordée à nos confrères argen­tins de Clay Tenis.

« Mes inten­tions étaient complè­te­ment diffé­rentes de ce que les gens voyaient. Je suis une personne très roman­tique et j’aime les vidéos et l’art en général qui ont à voir avec quelque chose de beau et de frap­pant. Et je l’ai vu sous cet angle, je ne l’ai pas vu d’une manière sexiste ou miso­gyne, comme beau­coup de gens. Je dirais que j’ai eu tort, que je n’au­rais pas dû partager quelque chose comme ça parce que cela a été mal inter­prété par beau­coup de gens. Et il m’est déjà arrivé de partager quelque chose sur Twitter et de réaliser au bout de deux heures que les gens auraient pu le voir diffé­rem­ment. J’avais tort les deux fois. »