La nouvelle est tombée dans la nuit et elle a surpris les obser­va­teurs, beau­coup plus que celle prove­nant de Caroline Wozniacki. En effet, Barbora Krejcikova, double lauréate en Grand Chelem, a annoncé son forfait pour l’Open d’Australie

La Tchèque, quart de fina­liste en titre à Melbourne, a publié un message où elle explique souf­frir du dos.

Hi everyone,



I wanted to share a quick update regar­ding my with­drawal from the Australian Open. Unfortunately, my back injury, which trou­bled me at the end of last season, is still not fully healed. It’s really disap­poin­ting because I love playing in Melbourne and have such…