Le 21 mai dernier, Serena Williams a joué sans le vouloir, avec les senti­ments de ses fans. En postant sur Twitter qu’elle était prête « à frapper à nouveau quelques balles », beau­coup ont inter­prété ce tweet comme une volonté de revenir sur les courts.

Dans un entre­tien accordé au New York Times, l’an­cienne numéro une mondiale est revenue sur cet épisode, et a mis fin à tous les espoirs de la revoir au plus haut niveau.

« Ce n’était pas compliqué. Je suis litté­ra­le­ment prête à frapper des balles. Je n’ai pas joué depuis long­temps. C’est ma vie, je l’aime et elle me manque énor­mé­ment. J’ai appris que je ne devais rien dire sur Twitter, parce que les gens pensent que je vais revenir sur le circuit, et je leur réponds : ‘Non’. »