Le cas Iga Swiatek a fait réagir Simona Halep.

Testée posi­tive en septembre 2022, la Roumaine avait été suspendue provi­soi­re­ment, puis offi­ciel­le­ment pour quatre ans, avant que sa suspen­sion soit ramenée à 9 mois par le Tribunal arbi­tral du sport (TAS).

Contaminée par un médi­ca­ment à la méla­to­nine (à la diffé­rence de Halep, conta­minée via un complé­ment alimen­taire), Swiatek n’a elle été suspendue qu’un mois. La Roumaine dénonce quoi qu’il en soit une injus­tice et une diffé­rence de trai­te­ment dans un message postée sur Instagram :

« Je suis assise et j’es­saie de comprendre mais c’est vrai­ment impos­sible pour moi de comprendre quelque chose comme ça. Pourquoi y a‑t‐il une si grande diffé­rence de trai­te­ment et de juge­ment ? Je ne trouve pas et je ne pense pas qu’il puisse y avoir de réponse logique. Cela ne peut être que de la mauvaise volonté de l’ITIA (l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis), l’or­ga­ni­sa­tion qui a abso­lu­ment tout fait pour me détruire malgré les preuves. J’ai toujours cru au bien, j’ai cru à l’équité de ce sport.. C’était doulou­reux et peut‐être que l’in­jus­tice qui m’a été faite le sera toujours. Comment est‐il possible que dans des cas iden­tiques se produi­sant à peu près en même temps, l’ITIA ait des approches complè­te­ment diffé­rentes. Comment pourrais‐je accepter que le WTA et le conseil des joueuses ne voulaient pas me rendre le clas­se­ment que je méri­tais ? J’ai perdu deux ans de carrière… »