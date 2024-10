En confé­rence de presse à Pékin, où elle affron­tera Madison Keys en huitièmes de finale mercredi, Aryna Sabalenka a expliqué en quoi un déclic mental lui avait permis de remporter des grands titres, et notam­ment trois tour­nois du Grand Chelem dont le dernier US Open.

« J’ai amélioré beau­coup de choses qui me donnent plus de confiance dans ma capa­cité à gagner un match quoi qu’il arrive. C’est proba­ble­ment ce qui me donne cette confiance et ce calme sur le court. Dans le passé, j’ai eu beau­coup de diffi­cultés. Après avoir fait face à certaines choses, vous réalisez que ce n’est que du sport. Peut‐être que vous n’allez pas gagner ce match, et alors ? Personne ne va mourir, je ne vais pas mourir. J’irai à un autre tournoi et je ferai de mon mieux au prochain. Avant, je pensais que si je ne gagnais pas un match, il se passe­rait quelque chose de grave, que j’al­lais mourir ou quelque chose comme ça. Mais ce genre de pensées est à l’ori­gine de toute cette pres­sion, de toute cette frus­tra­tion et de toute cette folie. Aujourd’hui, je me contente de travailler dur et d’es­sayer de m’amé­liorer chaque jour. Chaque fois que je suis sur la court, j’es­saie de faire de mon mieux », a révélé la numéro 2 mondiale dans des propos rapportés par Punto de Break.