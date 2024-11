Le monde du tennis ne parle plus que la suspen­sion d’un mois d’Iga Swiatek, testée posi­tive à une substance inter­dite en août dernier.

L’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a notam­ment été l’au­teur d’une décla­ra­tion remarquée.

« Parfois je me demande : ‘pour­quoi diable n’ai‐je pas utilisé de stéroïdes tout au long de ma carrière, pour pouvoir jouer 300 matchs par an au lieu de 170’ ? C’est vrai­ment une honte ce qui arrive au tennis en ce moment. »

Sometimes i wonder…..,« why the hell up i was not using steroids thru all of my carrier,so i could play instead of 170 matches a year to maybe 300😀 »? This is really shame what’s happe­ning to tennis now👎🏿