Interrogée par le quoti­dien britan­nique Telegraph, la lauréate de l’US Open 2021, Emma Raducanu, a exprimé son inquié­tude après la suspen­sion d’un mois pour dopage d’Iga Swiatek, qui inter­vient quelques mois après celle de Simona Halep et après l’af­faire Sinner, égale­ment testé positif il y a quelques mois.

« Je connais beau­coup de joueurs assez inquiets. Et j’en fais partie. Nous sommes très conscients de la situa­tion et de la faci­lité avec laquelle les choses que nous prenons peuvent être conta­mi­nées. Je fais très atten­tion à ce que je bois et à ce que je mange », dit‐elle. « Si je laisse traîner mon eau, je suis très inquiète. Mais cela fait partie du sport. Nous sommes tous dans le même bateau. »