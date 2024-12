Andrey Rublev était à Londres cette semaine pour disputer la dernière étape de l’UTS de l’année.

Le Russe a eu l’oc­ca­sion de parler de sa matu­rité gran­dis­sante et a égale­ment dressé un bilan de sa saison 2024. Néanmoins, lors­qu’on lui a posé la ques­tion de ce qu’il pensait de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rublev s’est montré très franc, expli­quant qu’il ne se préoc­cu­pait nulle­ment de ses deux collègues.

« Honnêtement, je ne me préoc­cupe pas de Carlos et Jannik. Ils gèrent leur propre vie, ce sont des super joueurs et ils ont tota­le­ment dominé 2024. Donc c’est à eux de se préoc­cuper de la façon dont ils enta­me­ront l’année prochaine. Si je dois me soucier de moi‐même et d’eux en même temps, ma tête va exploser ! »