Jack Draper est qualifié en quart de finale, mais il va avoir du mal à faire oublier sa balle de match injus­te­ment gagnée face à Félix Auger‐Aliassime.

Nick Kyrgios n’a pas fait dans la dentelle en s’adres­sant au Britannique, et Stefanos Tsitsipas a bien laissé entendre ce qu’il pensait de son compor­te­ment.

Toujours est il que la déci­sion finale reve­nait à l’ar­bitre de chaise, et que malgré sa mauvaise foi diffi­cile à prouver, Jack Draper a bien gagné ce point.

Après coup, le Britannique à répondu au micro de l’ATP par rapport à cette polé­mique de fin de rencontre.

« Pour être honnête, j’ai fait un service‐volée, il a frappé un passing incroyable dans mes pieds. J’étais choqué par le passing, j’étais trop occupé à le regarder. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé. J’ai tout de suite regardé l’ar­bitre pour voir s’il avait sifflé un double rebond ou non. En tant que joueur, j’es­saie de me concen­trer sur ce que je fais, je ne peux pas prendre cette déci­sion si je ne suis pas à 100 % sûr. J’ai dit au super­vi­seur que s’il disait que c’était un double rebond et qu’il l’avait vu clai­re­ment, j’au­rais rejoué le point à 100%. Le nombre de fois où, au cours des 12 derniers mois, j’ai dû faire la bonne chose parfois… Nous avons eu une longue bataille ici, 2 heures et demie ; ce serait extrê­me­ment injuste envers Felix si le match était gagné de cette façon. »