Au micro de Sky Sports et dans des propos rapportés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman a analysé la victoire de Taylor Fritz contre Alexander Zverev en demi‐finales du Masters samedi.

« Je pense que la confiance est un mot très impor­tant. Au cours des deux derniers mois, Fritz est monté d’un cran, il a appris beau­coup de choses sur lui‐même et il s’est fait confiance pour être agressif. Il y a eu quelques moments où je pense que Zverev n’a pas fait ce pas en avant et n’a pas joué comme il le souhai­tait. Il est devenu un peu passif sur son coup droit dans le tie‐break et je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’il ne savait pas déjà. Je pense qu’il peut gagner un Chelem, mais s’il joue comme ça, il ne le fera pas. »