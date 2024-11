Ce lundi soir, Jannik Sinner a été honoré comme il se doit pour sa place de numéro 1 mondial. Dans une salle comble, l’Italien a donc reçu le trophée des mains de Boris Becker, accom­pagné par Andrea Gaudenzi, le président de l’ATP.

Dans les tribunes, les parents de Jannik étaient bien sur présents et sa maman n’a pas pu retenir ses larmes quand son fils a levé la coupe. Comme l’a expliqué le numéro 1 mondial, ses parents savent vrai­ment les sacri­fices réalisés pour en arriver là.

Watching your son being crowned year‐end No. 1 at home ❤️



Proud moments for @janniksin and his parents in Turin ! pic.twitter.com/5H2q70w0Ut