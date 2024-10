En très grande forme lors de sa demi‐finale contre Carlos Alcaraz à Pékin, au cours de laquelle il a notam­ment poussé un coup de gueule dont il a le secret et simulé une bles­sure, Daniil Medvedev a révélé sa discus­sion avec l’Espagnol lors de la poignée de main.

« J’ai dit à Carlos que lors du prochain match, j’al­lais me teindre les cheveux en blond et écrire ‘Botic’ sur mon tee‐shirt (Botic van de Zandschulp, tombeur d’Alcaraz en trois sets et à la surprise géné­rale au 2e tour de l’US Open le 30 août dernier, ndlr) Peut‐être que ça m’aidera. Comme je l’ai dit, j’ai plutôt bien joué ce mardi. Je ne vois pas comment j’au­rais pu le battre. Pour le prochain match, je dois essayer quelque chose. Peut‐être le désta­bi­liser un peu. Mais c’est une blague, bien sûr (sourire) », a lâché le 5e mondial en confé­rence de presse après sa sixième défaite (quatrième d’af­filée) en huit matchs contre Carlos Alcaraz.