Si Daniil Medvedev n’exis­tait pas, il faudrait l’inventer.

Auteur d’une célé­bra­tion tota­le­ment loufoque et moqueuse après sa victoire face à Stefanos Tsitsipas, ce samedi en demi‐finales du Masters 1000 de Rome, Daniil Medvedev, lors de sa confé­rence de presse d’après match, s’est exprimé sur cette danse sans pour autant admettre que c’était une façon de se moquer de son adver­saire grec.

« Et vous savez, cette danse, quand je l’ai vue, ils me l’ont montrée – je l’ai vue à la télé presque tout de suite après, je me suis dit « ça a l’air ridi­cule » – mais quand je la verrai dans un an, peut‐être dans un mois, je me dirai : ‘non, c’est des souve­nirs, c’est des souve­nirs, c’est amusant’. J’ai parti­cipé à ma première finale de Masters sur terre battue, donc je me sentais bien, mais oui, ça ne veut pas dire que je vais danser après chaque match. »