C’est un match qui sentait bon les années 2010.

Alors qu’il n’avait plus joué devant son public depuis six ans, la faute à ses nombreuses bles­sures et au Covid, Kei Nishikori a signé une très belle perfor­mance ce jeudi en s’of­frant Marin Cilic au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo devant un stade rempli et ravi : 6–4, 3–6, 6–3, après 2h de jeu.

Six years in the making 🤯



Kei Nishikori delights his home crowd beating Marin Cilic 6–4 3–6 6–3 😍#kino­shi­ta­jo­tennis pic.twitter.com/6Tt48kcxq9 — Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2024

Un succès d’au­tant plus signi­fi­catif pour le Japonais que le Croate était en pleine confiance suite à son titre décroché en Chine sur l’ATP 250 d’Hangzhou.

Au‐delà de la victoire, on retiendra le niveau de jeu plus que convain­cant du local qui, sans un corps fragile, ferait sans aucun doute encore partie des meilleurs joueurs du monde.

Pour une place en quarts de finale, l’an­cien 4e joueur mondial sera opposé à Casper Ruud ou Jordan Thompson. Espérons désor­mais que Kei sera en mesure de récu­pérer pour défendre tota­le­ment ses chances sur le court.