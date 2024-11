Alors qu’il n’avait pas pu jouer en 2023, Matteo Berrettini a joué un rôle très impor­tant cette année en Coupe Davis pour permettre à l’Italie de conserver son titre. Comblé et surmo­tivé pour la suite, il annoncé la couleur pour la saison à venir.

« Maintenant, je me repose pendant une semaine et j’ai un programme très serré devant moi, mais cette année m’a fait prendre conscience de beau­coup de choses. Nous avons la chance de jouer avec et contre le meilleur joueur du monde, ce qui nous motive toujours. L’objectif est d’es­sayer de se rappro­cher le plus possible de lui », a prévenu le fina­liste de Wimbledon 2021 dans des propos relayés par Ubitennis.