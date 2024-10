Dans son entre­tien donné à La Nacion, Novak Djokovic se livre comme jamais. Il évoque notam­ment la période où il était large­ment dominé par Roger et Rafa avant de trouver la solu­tion pour prendre le « lead ».

« ll m’a fallu trois ans pour remporter mon deuxième Grand Chelem et j’ai été numéro 3 mondial pendant ces trois années. J’étais égale­ment numéro 2 en 2009 et je jouais à un très haut niveau, mais je n’ai pas pu gagner de Grand Chelem à cause de ces deux‐là. Ils ont tout dominé. Je n’avais pas la formule pour les battre. J’ai pu gagner un ou deux matches contre eux, mais pas les plus impor­tants. Ces trois années ont été cruciales pour mon déve­lop­pe­ment. Elles m’ont donné envie de gagner, surtout contre eux. Je savais que si je trou­vais le moyen d’être comme eux dans les grands matches, et je savais que cela venait en grande partie du mental, que je pour­rais d’une manière ou d’une autre « comprendre » les tour­nois du Grand Chelem et commencer à gagner plus souvent. Et c’est ce qui s’est passé. Je suis fier d’avoir parti­cipé à tout cela. Avant 2011, je n’ai pas pu gagner de Grand Chelem à cause de leur présence ; ils domi­naient tout le circuit. Ces années, entre 2008 et 2011, ont été cruciales pour ma croissance »