Après sa défaite en finale à Stockholm, sa 12ème défaite en finale su 21, le joueur bulgare s’est lâché en confé­rence de presse sur la fameuse santé mentale.

« Trois fois dans ma carrière, j’ai failli arrêter le tennis. J’ai eu de gros moments d’an­goisse, des crises de panique, même pendant des matches de tennis. Bien sûr, je pense que ça aide toujours de pouvoir parler aux gens et partager, même s’il s’agit d’un autre joueur de tennis. Je dis toujours que nous devrions tous être plus ouverts les uns aux autres. Je sais que c’est diffi­cile. Je sais que c’est un sport très indi­vi­duel. Je sais que c’est brutal, mais au final, nous sommes tous humains et ne sommes pas diffé­rents des autres. Il se trouve que nous jouons du bon tennis, c’est tout »