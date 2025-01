Jim Courier n’est visi­ble­ment pas rancu­nier après que Novak Djokovic ait refusé l’in­ter­view d’après‐match avec lui, après son huitièmes de finale contre Jiri Lehecka il y a bientôt une semaine.

Malgré l’abandon du Serbe, qui souf­frait d’une déchi­rure muscu­laire, en demi‐finale, l’an­cien double vain­queur à Melbourne reste confiant pour Novak, et estime que seul son corps déci­dera de sa capa­cité à remporter au moins un autre Grand Chelem.

« Le jeu est plus physique et on le voit glisser dans les coins pour chasser les balles. Il fait ça depuis très, très long­temps. Il va se blesser un peu en cours de route, mais son tennis est là. Si son corps coopère, je suis sûr que nous le verrons gagner au moins un autre tournoi majeur. Je pense qu’il peut passer les deux premiers tours des Grands Chelems parce qu’il est tout simple­ment très bon et qu’il n’a aucune faiblesse à signaler. La ques­tion est de savoir si son corps est prêt à combattre. Je m’in­quié­te­rais de la réac­tion de son corps face à la tension d’un vrai match. »