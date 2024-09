Énormément présent dans les médias depuis son arrivée à Berlin à l’oc­ca­sion de sa Laver Cup, Roger Federer a notam­ment été inter­rogé sur le grand absent de cette septième édition, Rafael Nadal.

Et après avoir donné quelques nouvelles de l’Espagnol, le Suisse s’est exprimé sur les nombreuses ques­tions autour de sa retraite. Et Roger a donné un vrai conseil à son ancien et rival et désor­mais ami.

« Le temps nous ronge. En fin de compte, il est peut‐être aussi utile de prendre une déci­sion à un moment donné. Et si cela devait se terminer pour de bon, tu serais tout simple­ment détendu et tu dirais : ‘Ah, heureu­se­ment qu’il n’y a pas d’en­traî­ne­ment, heureu­se­ment qu’il n’y a plus de matches’. », a déclaré Roger Federer au média alle­mand Mopo.