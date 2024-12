Rédacteur en chef du site italien Ubitennis, Ubaldo Scanagatta n’hé­site jamais à dire ce qu’il pense.

Et lors­qu’on lui a demandé de revenir sur les attaques inces­santes de Nick Kyrgios contre Jannik Sinner à propos de son affaire de dopage, Ubaldo s’est un peu lâché.

« Kyrgios s’en prend ouver­te­ment à tous les joueurs qui sont jugés posi­tifs, les accu­sant de tricher et d’être des menteurs : person­nel­le­ment, j’ai envie de défendre Sinner, je l’ai rencontré et je mets la main dans le feu. Quant au retour de Nick, j’es­père qu’il pourra revenir à un bon niveau, car son tennis est sans aucun doute spec­ta­cu­laire. J’ai encore quelques doutes sur le « carac­tère » de Kyrgios, ses atti­tudes lors des matchs ne m’ont jamais fasciné : disons que c’est un person­nage qui divise et à l’ère des réseaux sociaux cet aspect rapporte beau­coup mais le senti­ment est qu’ac­tuel­le­ment son seul but et attirer l’at­ten­tion à tout prix, peut‐être aussi pour des raisons de spon­so­ring. Il n’a pas joué depuis trois ans (un an et demi en réalité, ndlr) et a simple­ment besoin de visi­bi­lité, je n’ac­cor­de­rais pas trop d’im­por­tance à ses propos. »