Le cas Benoît Paire a été longue­ment débattu sur les ondes de RMC Sports après la pres­ta­tion indi­geste du Tricolore lors du premier tour du Challenger de Rennes (battu 6–0, 6–1 en 37 minutes).

Alors que Sarah Pitkowski a jugé son compor­te­ment inac­cep­table et que Stephen Brun a estimé qu’il prenait les gens pour des imbé­ciles, Marion Bartoli, dont la guéguerre avec l’ac­tuel 260e mondial ne date pas d’hier, a préféré faire preuve d’ironie.

🗣️ « Je ne vais pas l’ac­ca­bler encore plus mais c’est surtout l’ex­cuse trouvée qui m’a fait rire. Dire qu’il est venu ‘se tester pour son poignet » et que ce n’est pas de sa faute s’il a perdu, c’est drôle »



🎾 @bartoli_marion réagit à la défaite de Benoît Paire en 37 minutes. pic.twitter.com/EuyP8e6T9o — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 15, 2024

« Ça m’a fait énor­mé­ment rire. 37 minutes, ça fait quand même extrê­me­ment court. Nicolas Mahut (le direc­teur du tournoi) a essayé tant bien que mal de ne pas trop l’accabler. C’est ce qui m’a fait le plus rire. Il a dit qu’il avait eu des infil­tra­tions au niveau du poignet et qu’il était donc venu se tester en match… On a tous les entraî­ne­ments du monde pour se tester. C’est fort de café. Perdre en 37 minutes… Ça m’a forcé­ment fait rigoler, je suis désolée, j’ai rechuté, mais j’étais obligée d’en parler. Ça ne m’a pas énervé. Je ne vais pas l’accabler encore plus, c’est l’excuse trouvée qui me fait rire. C’était trop drôle pour que je puisse le laisser passer. »