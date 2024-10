Lauréate de Wimbledon 2013 et actuelle consul­tante sur RMC, Marion Bartoli a rendu hommage à Rafael Nadal, qui mettra un terme à sa carrière lors des phases finales de la Coupe Davis à Malaga, du 19 au 24 novembre prochain.

« Quand je pense à Rafa, je pense à toutes ces années où je l’ai vu travailler de manière abso­lu­ment acharnée, l’exem­pla­rité qu’il a été pour telle­ment de joueurs. On voit aujourd’hui Alcaraz et l’ins­pi­ra­tion que Rafa a été pour telle­ment de joueurs… Il s’est construit une carrière que personne ne pouvait vrai­ment imaginer parce que les chiffres sont quasi humai­ne­ment impos­sibles à réaliser. Et c’est compliqué de les envi­sager mais j’étais certaine qu’il réali­se­rait une immense carrière. Il s’est réin­venté, il a fait évoluer son jeu, il a su être plus agressif. »