Engagé sur la finale de l’UTS à Londres (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Gaël Monfils s’est exprimé sur la fin de carrière de Rafael Nadal.

« C’est une nouvelle légende qui part. Ce sont toujours des moments parti­cu­liers parce que Rafael a telle­ment marqué notre sport, vrai­ment. Il a été plus qu’un ambas­sa­deur de notre sport, ça dépasse le tennis. C’est l’un des plus grands spor­tifs de tous les temps qui quitte son sport donc c’est une page qui se tourne et qui forcé­ment te rend un peu nostal­gique », a déclaré le Français dans des propos relayés par Tennis Majors.