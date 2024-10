Lors d’une grande inter­view accordée au média espa­gnol AS, à un mois de sa retraite, Rafael Nadal a évoqué son bilan en Grand Chelem.

« J’arrive à la fin de votre carrière et, honnê­te­ment, ça ne change rien pour moi d’avoir 22 titres du Grand Chelem et Federer 20. Et je ne pense pas que je ne serais pas plus satis­fait ou heureux si j’en avais 25, un de plus que les 24 de Djokovic. Je le dis du fond du cœur. Bien sûr, j’ai­me­rais en avoir 25, cela ne fait aucun doute, parce que c’est ça le sport, essayer d’être le meilleur. Mais une fois que c’est fini, on apprécie ce que l’on a fait. Je pense que vous appré­ciez le fait d’avoir réussi à donner le meilleur de vous‐même, à vivre, à faire de l’un de vos passe‐temps d’en­fance une partie très impor­tante de votre vie. Et, en plus, avec succès. Je me sens très chan­ceux, au‐delà des bles­sures. Le fait d’avoir eu tous ces problèmes, et je le pense vrai­ment, m’a permis d’ap­pré­cier toutes les choses posi­tives qui me sont arri­vées à tout moment. Je pense que cela m’a permis d’en profiter. »