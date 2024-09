Rafael Nadal a précisé sa pensée concer­nant son forfait un peu inat­tendu sur la Laver Cup, l’évè­ne­ment de son ami Roger Federer.

On imagine bien sûr que le Suisse a accepté cette situa­tion même si pour les déten­teurs de billets cela change quand même un peu les choses.

« Ne pas parti­ciper à la Laver Cup n’est pas un drame. Ce sont des déci­sions que l’on prend et c’était une possi­bi­lité évidente. Je ne suis plus en compé­ti­tion depuis un certain temps, je suis convaincu qu’il y aura un autre joueur qui fera mieux. Je suis bien menta­le­ment, je profite d’autres choses à la maison. Il n’y a aucun problème, je m’en­traîne tous les jours comme je peux. Pour l’ins­tant, je ne suis pas en mesure de me fixer quoi que ce soit. J’ai dit que je joue­rais jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris et que nous verrions ensuite ce qui se passe­rait. Maintenant, je suis dans cette période de repos »