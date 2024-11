Dans un récent podcast, l’ex‐joueuse améri­caine a voulu revenir sur les décla­ra­tions de Jannik Sinner au sujet de l’argent. Pour elle, l’Italien joue un rôle et cela ne lui plait pas.

« Je l’aime telle­ment, parce qu’on lui fait telle­ment confiance et qu’il est poli­ti­que­ment correct : « Non, je n’y suis pas allé pour l’argent. Je joue juste. Les six meilleurs joueurs du monde sont là et je veux me tester » a‑t‐il déclaré. J’ai envie de lui dire : « Écoute, Jannik, je t’aime mais il n’est pas possible d’ajouter un tournoi à votre emploi du temps. tout comme Carlos Alcaraz l’a dit : « Bien sûr, j’ai opté pour l’argent. » Jannik, je sais que tu veux être comme Roger Federer avec une commu­ni­ca­tion bien huilée mais parfois, il faut juste dire la vérité : « Oui, c’était inté­res­sant mais nous avons tous été bien payés et c’est pour­quoi j’y suis allé. »