S’il s’est inter­rogé sur les choix de Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon dimanche dernier, Andy Roddick a aussi salué le parcours du Serbe à Londres un mois seule­ment après son opéra­tion du ménisque.

Un extrait du dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, rapporté par Punto de Break :

« C’est incroyable que Novak soit arrivé jusque‐là, en finale de Wimbledon. Il reve­nait d’une opéra­tion, donc d’un manque de condi­tion physique, de peu de tennis et d’aucun match. Et pour­tant, il arrive en finale à Wimbledon. Il s’est laissé une chance sur le court. Félicitations à lui. Novak n’avait pas de répé­ti­tions, il n’était pas en forme, tout ce qu’il essayait de faire c’était d’être assez en forme pour jouer son premier tour et après cela, assez en forme pour jouer le deuxième tour, et ainsi de suite. »