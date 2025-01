Alors que Jannik Sinner et Stefanos Tsitsipas se sont retrouvés ce vendredi à l’oc­ca­sion d’un match exhi­bi­tion sur la Rod Laver Arena (victoire 6–3, 7–6 du numéro 1 mondial), le joueur grec, lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, a été inter­rogé sur son unique victoire face à l’Italien en 2024, en demi‐finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et avec beau­coup de classe et d’hu­mour, Stefanos a rappelé à tout le monde qu’il n’au­rait en fait pas du gagner ce rencontre à cause d’une gros­sière erreur d’ar­bi­trage.

Andrea Petkovic, l’in­ter­vie­weuse : « Tu as réussi à battre Jannik Sinner à l’oc­ca­sion de votre unique confron­ta­tion en 2024 alors qu’il n’a perdu que six matchs cette saison. Pouvez‐vous nous dire quel est le secret pour le battre ? »

Stefanos Tsitsipas : « Pour être tout à fait honnête, je n’au­rais jamais dû gagner ce match face à Jannik. Je ne sais pas comment je l’ai gagné. Il y a eu une erreur d’ar­bi­trage (…). Jannik était tout simple­ment inar­rê­table en 2024, je peux quand même dire que je fais partie des joueurs l’ayant battu. »