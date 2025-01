Interrogé par nos confrères de L’Équipe à quelques jours d’af­fronter Gaël Monfils au premier tour de l’Open d’Australie, Giovanni Mpetshi Perricard a fait part de sa décep­tion mais aussi de son admi­ra­tion pour son illustre compatriote.

« C’est marrant car on était dans le même vol pour Brisbane, donc on a discuté et rigolé pendant 14 heures. Avoir un joueur comme ça qui vous apporte son expé­rience, la façon dont il voit les choses, c’est très inté­res­sant. Gaël m’a dit : »Moi, j’ai fait 21 ans de carrière. Toi, tu as 21 ans ! » C’est dommage de l’af­fronter dès le premier tour car c’est quel­qu’un que j’ap­précie énor­mé­ment, mais c’est le tennis. Gaël nous a montré l’exemple, par exemple en battant Roger (Federer) en Coupe Davis à Lille (lors de la finale 2014, fina­le­ment perdue par les Bleus). Il a fait rêver des millions de jeunes. »