Le monde du tennis est en deuil ce vendredi 23 août.

Peter Lundgren, ex‐25e mondial en simple et ancien entraî­neur de plusieurs noms très connus du circuit, est décédé à l’âge de 59 ans.

Coach de Roger Federer de 2000 à 2003, le Suédois avait accom­pagné le Suisse lors de son premier titre en Grand Chelem à Wimbledon.

Le Suédois, ex‐25e mondial, a égale­ment coaché Rios, Safin, Baghdatis, Dimitrov, Wawrinka et Hantuchova. https://t.co/KWqjNxNjEe — Tennis Legend (@TennisLegende) August 23, 2024

« L’une des personnes les plus impor­tantes nous a quittés bien trop tôt. Il a été une source d’ins­pi­ra­tion et d’une grande aide pour beau­coup, sur et en dehors du terrain », ont écrit ses enfants sur Facebook.