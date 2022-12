Difficile vain­queur de Grigor Dimitrov pour son entrée en lice sur la United Cup (4−6, 6–2, 7–6), Stefanos Tsitsipas, qui a notam­ment dû sauver deux balles de break de suite dans la troi­sième manche à 4–3 pour le Bulgare, a livré sa réac­tion à l’issue de cette première victoire de la saison.

« Il y a eu beau­coup de drames dans ce match. Nous avons tous deux très bien servi tout au long du match. Il n’y a pas eu beau­coup de moments, sauf dans le deuxième set, où j’ai senti que je pouvais me déta­cher. Je suis allé aux toilettes et j’ai essayé de retrouver mon niveau de concen­tra­tion et de comprendre ce qui s’était passé dans le premier set. Je suis revenu plus frais et plus déter­miné, ce qui m’a permis de faire un double break dans le deuxième set, ce qui était mieux que ce à quoi je m’at­ten­dais. Dans le troi­sième set, nous avons tous deux eu un pour­cen­tage élevé de premiers services, en utili­sant notre coup droit pour atta­quer et ouvrir le court. Ce sont des styles de jeu simi­laires d’une certaine manière. Nous nous sommes battus jusqu’au tie‐break. Donc, je savais que c’était celui qui faisait le moins d’er­reurs, celui qui était le plus concentré qui allait l’emporter. J’ai essayé de supprimer les émotions. »