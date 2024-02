Stefanos Tsitsipas et son père Apostolos paraissent insé­pa­rables. Depuis toujours, le Grec est coaché par son père et leur rela­tion peut parfois sembler un peu complexe.

Apostolos Tsitsipas parle énor­mé­ment à son fils pendant les matches, et Stefanos le lui rend parfois un peu mal, en s’éner­vant contre lui.

Mais comme l’a expliqué le double fina­liste en Grand Chelem pour le média Grec EPT News, il est impor­tant de séparer le rela­tion père‐fils et leur rela­tion entraîneur‐joueur, qui est tota­le­ment différente.

« Mon père et moi avons toujours partagé la passion du tennis et c’était un point commun, quelque chose qui nous appar­te­nait. Il y a eu des moments dans le passé où il n’était pas avec moi et je me sentais comme un demi‐joueur. Je ne lui parle peut‐être pas très genti­ment parfois, mais il est le seul à me comprendre et cela fait partie du travail. Il faut séparer le travail de père et d’entraîneur. »