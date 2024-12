L’intersaison permet aux joueurs et aux joueuses de profiter un peu plus de leur famille.

Blessée à Guadalajara en septembre dernier, Victoria Azarenka n’a elle plus rejoué depuis et en profite sans aucun doute pour passer du temps avec son fils de 7 ans, Léo. La 20e joueuse mondiale a d’ailleurs raconté à ses abonnés un moment par lequel beau­coup de parents passent.

My son Leo doesn’t want to give me hugs in front of his team­mates 😂 I’m at his hockey tour­na­ment at he’s like not here mom 😂 is that rela­table ? Or ….