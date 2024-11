Le secret aura été parfai­te­ment gardé, jusqu’à l’an­nonce offi­cielle samedi : Novak Djokovic a choisi comme prochain coach l’un de ses plus grands rivaux, Andy Murray, retraité des courts depuis seule­ment trois mois.

Pour annoncer cette grande nouvelle, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a posté une vidéo dans laquelle on retrouve quelques images de ses nombreux matchs face au Britannique, qu’il a affronté 36 fois (pour 25 victoires).

« Est‐ce que quel­qu’un a pensé qu’il s’agis­sait d’une vidéo pour annoncer sa retraite ? », s’est amusée l’épouse de Nole, Jelena Djokovic.

Novak Djokovic’s wife Jelena nearly fooled by Serb as he drops big Andy Murray coach announ­ce­ment 🙌@DjokerNole @andy_murray @jelenadjokovic #NoleFam



📸: @DjokerNole & @andy_murray IG pic.twitter.com/nS2XgHGHWu