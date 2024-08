Médaillé d’or pour la première fois de sa carrière après une finale tita­nesque face à Carlos Alcaraz sur ces Jeux Olympiques de Paris, Novak Djokovic a été célébré comme il se doit au fameux Parc des Champions situé dans les jardins du Trocadéro, en face de la Tour Eiffel.

À son arrivée, le Serbe a été accueilli par pas moins de 15 000 personnes déchaînées.

Il a ensuite prononcé à discours dans lequel il a tenu à rendre hommage au public, véri­table star de cette édition 2024 des JO : « Le soutien est incroyable, vous êtes les meilleurs suppor­ters du monde. C’est incroyable. Dans tous les sports, dès le premier jour des Jeux olym­piques, tous les stades étaient pleins. Je voulais aller voir quelque chose, mais il n’y avait pas de billets pour moi. Vous êtes formi­dable, vous auriez pu me « voler » un ou deux billets (rires). L’énergie sur le court de tennis et partout ailleurs était incroyable. Les Jeux olym­piques sont le plus grand événe­ment de l’his­toire du sport. Ce sont mes cinquièmes Jeux. À Londres, j’étais le porte‐drapeau serbe et j’ai pensé que c’était la meilleure sensa­tion jusqu’à hier (dimanche), lorsque j’ai remporté l’or. C’est incroyable. Je vous remercie tous d’avoir rendu ce moment encore plus spécial. »