Battue mais pas abattue, c’est ce que l’on peut dire concer­nant la Croate Vekic qui a fina­le­ment décroché la médaille d’argent dans le tableau dames.

Donna Vekic’s Olympic Silver Medalist Selfie.



« C’est de l’argent avec un éclat d’or. Célébrons cette médaille. Je vais dormir avec pendant six mois, pas plus, parce que nous allons commencer la nouvelle année avec de nouveaux objec­tifs. Je suis très fier et heureux d’avoir remporté une médaille pour la Croatie, j’ai réalisé le rêve de ma vie. Le jour où j’ai gagné la demi‐finale a été l’un des plus beaux jours de ma vie. Maintenant, je suis un peu déçue parce que je voulais l’or, mais Zheng a été meilleure. Je ne peux pas oublier ou mépriser ce que j’ai fait ces dernières semaines »