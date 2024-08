En très grande forme ces dernières semaines, Lorenzo Musetti était très satis­fait de sa perfor­mance contre Alexander Zverev en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris (7−5, 7–5).

« J’ai fait très peu d’er­reurs et j’ai joué chaque point comme si c’était le dernier. Je l’ai épuisé tacti­que­ment et physi­que­ment minute après minute. Je joue le meilleur tennis de ma vie. Je suis en train de vivre le meilleur moment de ma carrière, mais pas seule­ment du point de vue de la qualité de mon tennis : c’est une ques­tion de conti­nuité, de profes­sion­na­lisme et d’en­du­rance compé­ti­tive », a déclaré l’Italien qui retrou­vera un Novak Djokovic incer­tain en demi‐finales, trois semaines après avoir été dominé par le Serbe à Wimbledon au même stade de la compétition.

A noter Musetti a déjà battu Djokovic sur terre battue, à Monte‐Carlo en 2023.