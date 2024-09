Pour sa première parti­ci­pa­tion à la Laver Cup, Carlos Alcaraz pouvait diffi­ci­le­ment rêver mieux.

Sur quatre rencontres (deux en simple et deux en double), il n’aura perdu qu’un seul match en double. Et en plus d’avoir remporté le match pour le titre contre Taylor Fritz, il a même orga­nisé la stra­tégie de la Team Europe.

« Merci de nous avoir sauvés, mon frère », a écrit Casper Ruud qui s’est imposé en double aux côtés de l’Espagnol dimanche contre la paire améri­caine Shelton‐Tiafoe.

Thanks for saving us bro🙏😂 — Casper Ruud (@CasperRuud98) September 23, 2024

L’Espagnol a conquis tout le monde à Berlin !