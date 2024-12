L’espoir brési­lien s’est confié au site de l’ATP alors que le Next Gen ATP Finals va débuter dans moins d’un mois (18−22 Décembre). Joao se dit confiant et surtout il sait que sa première année sur le circuit a été très enrichissante.

« Je pense que je suis assez mature et cela est dû au sport. Je grandis vite ». C’est ma première année en tant que profes­sionnel, je voyage beau­coup. Ce n’est pas facile de ne pas pouvoir voir autant sa famille et ses amis, mais c’est mon travail, donc je dois m’y habi­tuer. Cette dernière année, j’ai montré que je Je suis meilleur menta­le­ment et physi­que­ment. J’ai réalisé que j’étais vrai­ment bon lorsque j’ai remporté l’US Open junior l’année dernière. Je pensais aller à l’uni­ver­sité, je me suis engagé à l’UVA en Virginie, mais après le tournoi de Rio de Janeiro, je n’ai pas pu dire non au circuit profes­sionnel. L’un des objec­tifs de cette saison était de disputer les Finales Next Gen ATP, en affron­tant les 7 autres meilleurs joueurs de moins de 20 ans »