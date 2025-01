De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Alexander Zverev en finale de l’Open d’Australie, Jannik Sinner, titré pour la deuxième fois d’af­filée à Melbourne et la troi­sième en Grand Chelem, n’a pas joué la carte de l’hu­mi­lité en recon­nais­sant qu’il avait livré une pres­ta­tion de très grande qualité.

« Eh bien, c’était une perfor­mance incroyable de ma part. J’ai eu l’im­pres­sion de commencer le match en servant très bien et en essayant d’en­trer rapi­de­ment dans la zone de jeu. J’ai joué à un très haut niveau de jeu. Au deuxième set, j’ai eu un peu de chance dans le tie‐break, comme nous l’avons vu (let gagnant à 4–4 dans le jeu décisif du deuxième set, ndlr). Tout compte fait, c’est encore une fois un parcours extra­or­di­naire ici en Australie. Je suis très heureux. Partager cela avec l’équipe, la famille et les gens que j’aime, c’est extraordinaire. »