Sur le plateau d’Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem, Justine Henin, a donné son avis sur la petite colère d’Alexander Zverev lors du chan­ge­ment de côté précé­dent le break de Jannik Sinner dans le premier set en finale de l’Open d’Australie.

« Sinner est rentré avec beau­coup d’autorité et de présence physique. Sur le plan tactique, il a fait mal à Zverev. Et concer­nant Zverev, sa nervo­sité accentue les choses et le fait dérailler tennis­ti­que­ment en fin de première manche. Mais à ce moment‐là, il sent qu’il n’est pas dans le coup, que les sensa­tions ne sont pas au rendez‐vous, qu’il n’a pas les armes pour riva­liser avec Sinner et c’est ce qui le rend extrê­me­ment agacé à ce moment du match. »