Après avoir visé juste pour le quart de finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, Mats Wilander a forcé­ment été inter­rogé sur son favori avant la demi‐finale entre le Serbe et Alexander Zverev (à partir de 4h30 du matin ce vendredi).

Et contrai­re­ment à mardi, l’an­cien cham­pion suédois, consul­tant pour Eurosport, a décidé de mettre une petite pièce sur l’Allemand en s’ap­puyant prin­ci­pa­le­ment sur des données statistiques.

« Je vais vous donner deux raisons pour lesquelles Zverev pour­rait gagner ce match. Je ne dis pas qu’il est le favori, je pense que Novak est le favori, mais je vais vous donner deux raisons. Pour moi, Alexander Zverev a le meilleur service du circuit masculin. Sa vitesse moyenne atteint 215 km/h, soit près de 20 km de plus que son adver­saire, Novak. De plus, il frappe son coup droit environ 5 km plus fort, avec moins d’ef­fets, et il frappe plus de coups gagnants – 7 % d’entre eux sont gagnants, contre seule­ment 5 % l’année dernière. Ce sont les deux raisons pour lesquelles Sascha Zverev peut avoir une chance. »