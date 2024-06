Novak Djokovic, qui a connu de nombreuses ambiances hostiles au cours de sa carrière, s’est exprimé sur le coup de gueule de David Goffin contre le public fran­çais.

« Ce sont des fans très passionnés. Parfois, ils ne sont pas faciles. J’ai vécu des histoires d’amour avec les fans ici, mais aussi des matches diffi­ciles, des saisons diffi­ciles. J’ai connu les deux côtés. J’ai vu quelques high­lights du match de Goffin (contre Mpetshi Perricard). Les fans peuvent être encore plus bruyants et inap­pro­priés à certains moments sur les courts annexes. Nous sommes diffé­rents du foot­ball ou du basket, mais en même temps, vous voulez une bonne atmo­sphère. De mon point de vue, je veux vrai­ment voir les fans applaudir… La limite est mince quand on commence à dépasser les bornes. Dans ces cas‐là, je comprends qu’un joueur comme Goffin ait réagi l’autre jour. Je suis favo­rable à ce qu’un joueur s’élève contre les personnes qui lui manquent de respect et le chahutent », a déclaré le numéro 1 mondial en confé­rence de presse.